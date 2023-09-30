В Москве вымоют дороги и тротуары

В недоступных для техники местах работы выполнят вручную бригады коммунальных служб

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Дороги и тротуары в Москве промоют с использованием шампуня в рамках подготовки к зиме, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Традиционно осенью и весной проводим промывки дорог со специальным шампунем, который помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - привели в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Отмечается, что в недоступных для техники местах работы выполнят вручную бригады коммунальных служб.

В комплексе подчеркнули, что моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.