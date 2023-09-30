Инвесторы откроют в Москве четыре гостиницы по программе "1 рубль за кв. м"

Инвесторы могут принять участие в специальных аукционах, отремонтировать здание и открыть в нем отель

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы заключили с инвесторами четыре договора аренды недвижимости для открытия гостиниц по программе "1 рубль за кв. м", сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

"В настоящий момент с предпринимателями на 20 лет заключены договоры аренды четырех зданий общей площадью 1,4 тыс. кв. м. У инвесторов есть возможность выполнить условия программы и перейти на льготную ставку. Здания для открытия гостиниц находятся в центре и на востоке столицы", - привели в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В пресс-службе пояснили, что по условиям программы инвесторы могут принять участие в специальных аукционах, отремонтировать здание и открыть в нем отель. После этого арендаторы смогут обратиться за переходом на льготную ставку.

Уточняется, что на ремонт объекта недвижимости инвестору отводится 18 месяцев или не более пяти лет на его реставрацию, в случае если это объект культурного наследия. В ходе капитального ремонта или реставрации инвестору нужно выполнить условия программы: номерной фонд должен занимать не менее 75% общей площади сооружения. Кроме того, гостинице необходимо пройти классификацию и получить категорию "три звезды", "четыре звезды" или "пять звезд". После этого инвестор сможет обратиться в городской комитет по туризму для перехода на льготную ставку аренды из расчета один рубль за кв. м в год. Договор аренды здания заключается на 20 лет.

"Первый договор аренды был заключен в отношении двухэтажного здания площадью 288,2 кв. м на улице Зацепа, дом 27. Инвестор уже выполнил требования программы и перешел на льготную ставку. На Мироновской улице, дом 38 для размещения гостиницы арендовано сооружение площадью 474,5 кв. м. Третьим стал выявленный объект культурного наследия по адресу: Товарищеский переулок, дом 24, строение 4, площадью 255,7 кв. м. Четвертым - еще одно историческое здание на Электрозаводской улице, дом 37, строение 3 площадью 422,8 кв. м", - привели в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.