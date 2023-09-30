На Северном речном вокзале в Москве появилась инсталляция "Двери открываются"

Выставку можно посетить бесплатно

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Новая инсталляция "Двери открываются", рассказывающая о человекоцентричном проектировании транспортных средств на примере работ Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики, появилась на Северном речном вокзале в Москве. Выставку можно посетить бесплатно, сообщили ТАСС в пресс-службе музея транспорта Москвы

"Музей транспорта Москвы представил новую инсталляцию в своем выставочном пространстве на Северном речном вокзале. "Двери открываются" - третий проект музея в рамках цикла "Транспортный дизайн". Инсталляция рассказывает о человекоцентричном проектировании транспортных средств на примере проектов первого в СССР объединения профессиональных дизайнеров - Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ)", - сообщили в пресс-службе.

Там рассказали, что создание ВНИИТЭ послужило началом развития промышленного дизайна, в основе которого заложены комфорт водителя и пассажира. Новаторский подход музей продемонстрировал в трех зонах выставки, отсылающим к одноименным проектам института: такси ВНИИТЭ-ПТ, пожарный автомобиль ЗиЛ-Sides и поезд метро "Серебряная нить".

"Инсталляция "Двери открываются" раскрывает причины и истории создания проектов ВНИИТЭ, а также их влияние на современную инженерную мысль. Развитие дизайна такси, поездов метро, единой системы навигации и даже концепт умного дома во многом были определены открытиями, совершенными сотрудниками института. Зрители узнают о ключевом элементе в транспортном проектировании - дизайне, который можно не только увидеть, но и испытать на уровне ощущений", - привели в пресс-службе слова директора Музея транспорта Москвы Оксаны Бондаренко.

Отмечается, что инсталляцию можно увидеть с 08:00 до 20:00 в зале ожидания Северного речного вокзала в течение двух месяцев. Вход бесплатный.

"После реставрации, которую мы провели по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, Северный речной вокзал стал популярным местом отдыха в столице. Здесь проходят городские праздники, выставки и фестивали, отсюда теплоходы идут до 30 городов России. С 29 сентября на Северном речном вокзале посетители смогут увидеть инсталляцию Музея транспорта Москвы "Двери открываются", - процитировали заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.