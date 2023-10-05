5 октября, 14:53

Дополнительный вход в Московский зоопарк будет закрыт 6 октября

В этот день посетители смогут пройти в зоопарк через главный вход или через вход со стороны Детского зоопарка

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Дополнительный вход в Московский зоопарк у метро Баррикадная будет закрыт 6 октября, сообщается в Telegram-канале зоопарка.

"По техническим причинам 6 октября будет временно закрыт дополнительный вход у метро Баррикадная. Приносим свои извинения, вход снова откроется 7 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 6 октября посетители смогут пройти в зоопарк через главный вход или через вход со стороны Детского зоопарка. Часы работы зоопарка: с 9:00 до 19:00, вход закрывается в 18:00. 

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