В столице пройдет акция "Московская музейная неделя"

Для прохода в музеи нужно будет заранее оформить бесплатный электронный билет

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Акция "Московская музейная неделя" пройдет в столице с 9 октября по 15 октября, для прохода в музеи нужно будет заранее оформить бесплатный электронный билет. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"С 9 по 15 октября пройдет ежемесячная акция "Московская музейная неделя", В это время можно бесплатно осмотреть множество интересных экспозиций. У каждого музея, участвующего в акции, определен один день, когда можно посетить все его площадки. Для прохода понадобится заранее оформить бесплатный электронный билет на официальном сайте музея или на mos.ru", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гости Дарвиновского музея 10 октября успеют увидеть несколько выставок, в том числе завершающих работу в этом месяце. До 22 октября открыта экспозиция "Животный мир в старинных письменных приборах", где представлены, например, чернильница из панциря черепахи и чернильный набор, созданный специально для подачи заявки в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире. Выставка "Динозавры, гулявшие по Чжэцзян" знакомит с палеонтологическими находками в этой китайской провинции, а "Ага - Алма-Ата - Москва" - с творчеством самобытного бурятского скульптора Сэрэнжаба Балдано. Они открыты до 29 октября.

В филиале Московского музея современного искусства на Гоголевском бульваре представили проект "Дорожное кино" художника Ивана Чемакина. Название отсылает к феномену окраины, которую не всегда легко увидеть из центра. Инсталляции художник делает из старых вещей с характером, переосмысляет и поэтизирует их, уходя от обычного назначения этих предметов в быту. Некоторые более ранние инсталляции Иван Чемакин пересобрал, руководствуясь концепцией выставки, а некоторые объекты создал специально для "Дорожного кино".

"11 октября для бесплатного посещения откроется музей-заповедник "Кузьминки-Люблино", где продолжает работу выставка "Под сенью Аполлона". Гости узнают, как менялась одна из красивейших московских усадеб - Люблино. В начале XIX века по заказу ее тогдашнего владельца Николая Дурасова известные архитекторы Родион Казаков и Иван Еготов перестроили усадьбу в итальянском стиле. На выставке представлены, в частности, цифровые воспроизведения карт XVIII-XIX веков, фотографии и документы - некоторые из них показывают впервые", - добавляется в материале.