В Москве началась подготовка фонтанного комплекса на Поклонной горе к зиме

Специалисты очистят чаши, а также установят заглушки и защитные элементы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Специалисты приступили к подготовке фонтанного комплекса на Поклонной горе в Москве к зиме, чаши очистят и там установят заглушки и защитные элементы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе начали готовить к зиме. Это один из самых больших фонтанов в Москве, его открыли в 1995 году - к 50-летию окончания Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Как уточнил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, вначале сооружение тщательно промоют с помощью щеток, аппаратов высокого давления и специального моющего средства. Эта процедура займет семь дней, будут задействованы четыре бригады и столько же поливомоечных машин. После завершения очистки приступят непосредственно к работам по консервации фонтана, они включают в том числе демонтаж форсунок и подводных светильников, установку заглушек и защитных элементов в чаши.

Комплекс фонтанов "Годы войны" находится на главной аллее парка Победы на Поклонной горе. Он состоит из пяти прямоугольных чаш из темно-красного гранита. Из каждой бьет 45 вертикальных водяных струй. Всего их 225 - столько недель длилась Великая Отечественная война.

"Сезон работы фонтанов в Москве завершился 5 октября. Специалисты комплекса городского хозяйства отключили их и приступили к очистке. Зимой фонтаны будут готовить к новому сезону, который традиционно начинается в конце апреля", - напоминается в материале.