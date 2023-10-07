В Москве провели первую противогололедную обработку

При низкой температуре воздуха водителей просят быть предельно внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Специалисты провели в Москве первую противогололедную обработку, особое внимание уделили мостам, тоннелям, эстакадам и другим наиболее опасным местам. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В связи с понижением температуры воздуха в ночь на 7 октября в Москве провели первую в этом сезоне противогололедную обработку дорог. <…> Особое внимание коммунальные службы уделили мостам, тоннелям, низинным местам, набережным, эстакадам, путепроводам, крутым подъемам и спускам, площадкам торможения на остановках общественного транспорта и другим наиболее опасным местам", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Отмечается, что при низкой температуре воздуха водителей просят быть предельно внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и не мешать работе коммунальных служб. По ночам температура воздуха все чаще будет опускаться до отрицательных значений.