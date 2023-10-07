В Москве пассажиры совершили более 11 тыс. поездок по новому речному маршруту

Пассажиры маршрута "ЗИЛ - Печатники" могут экономить в пути до 30-40 минут по сравнению с автомобильным или городским транспортом

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Пассажиры совершили более 1 тыс. поездок на новом речном маршруте "ЗИЛ - Печатники" за неделю, электросуда выполнили 350 рейсов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Пассажиры совершили больше 11 тыс. поездок за первую неделю работы регулярного речного маршрута "ЗИЛ - Печатники". Электросуда за это время выполнили свыше 350 рейсов. Сейчас на новом маршруте шесть причалов-остановок. По мере готовности будем открывать остальные", - написал Собянин.

По его словам, все суда новые, комфортные и входят в систему Московского транспорта. У владельцев билетов "Единый" на 90 или 365 дней стоимость речной поездки входит в абонемент.

Пассажиры маршрута "ЗИЛ - Печатники" могут экономить в пути до 30-40 минут по сравнению с автомобильным или городским транспортом, добавил мэр.