Москвичи обменяли баллы за участие в проектах на 14 тыс. билетов в театры и музеи

Наибольшим спросом пользовались спектакли, концерты, мюзиклы, посещение музеев и зоопарка

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Москвичи обменяли баллы, начисленные за участие в работе ряда городских цифровых проектов, на 14 тыс. билетов в культурные учреждения с начала года, сообщили в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления".

"Более 14 тыс. билетов в культурные учреждения получили жители столицы в обмен на городские баллы с начала года. Наибольшим спросом пользовались спектакли, концерты, мюзиклы, посещение музеев и зоопарка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что баллы начисляются за участие в работе цифровых проектов "Активный гражданин", "Город идей", "Электронный дом", "Город заданий" и "Помощник Москвы". Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении, жителям предлагается выбрать из более чем 190 разнообразных поощрений: товары для дома, полезные сувениры, скидки на покупки в магазинах, кафе и ресторанах, билеты на мероприятия и другие варианты. "Партнерами программы стали 38 столичных театров. Это Театр на Таганке, Ленком Марка Захарова, "Геликон-опера", Московский театр юного зрителя и другие площадки. С января горожане получили более 3,6 тыс. билетов на их постановки", - сказала она.

Уточняется, что баллы также можно обменять на посещение музея-заповедника "Коломенское", Музея космонавтики, Государственного Дарвиновского музея, усадьбы Кусково и еще семи культурных пространств. Кроме того, с начала года жители оформили больше 6,5 тыс. билетов в Московский зоопарк.