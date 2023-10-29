29 октября, 13:59

Собянин сообщил, что годовой план по вводу жилья в Москве выполнен досрочно

Мэр столицы отметил, что показатели по недвижимости были превышены уже к сентябрю, теперь же они выше плановых и по жилым домам

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Почти 11 млн кв. м недвижимости, в том числе более 5 млн кв. м жилья, ввели в эксплуатацию в столице с начала года. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Досрочно выполнили годовой план по вводу жилья в Москве. С начала 2023-го на территории столицы построили и ввели в эксплуатацию 10,7 млн кв. м недвижимости, в том числе свыше 5 млн кв. м жилья", - написал мэр.

Он отметил, что показатели по недвижимости были превышены уже к сентябрю, теперь же они выше плановых и по жилым домам.

"За последние пять лет объем жилого строительства в Москве вырос в два раза. Это еще раз доказывает, что сфера строительства города остается стабильной и динамично развивается, несмотря на введенные в отношении нашей страны международные ограничения", - добавил Собянин. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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