30 октября, 06:21

На юго-востоке Москвы демонтировали нелегальные постройки

Около 500 кв. м коммерческого самостроя обнаружили в районе Выхино-Жулебино

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Незаконно построенные на территории автосервиса объекты общей площадью почти 500 кв. м демонтировали на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.

"К существующим строениям автосервиса незаконно возвели две пристройки общей площадью 480 кв. м. Объекты использовали для расширения коммерческой деятельности - в них появились шиномонтаж и техническая часть станции техобслуживания автомобилей. При этом земельный участок для размещения указанных объектов не предоставлялся, разрешительная документация на них не оформлялась", - приводятся в сообщении слова начальника ведомства Ивана Боброва.

В пресс-службе уточнили, что самострой был обнаружен на территории, предоставленной под производственную деятельность и обслуживание автотранспорта, по адресу: ул. Сормовская, д. 23, стр. 5 и 3. Специалисты ведомства приняли соответствующие меры, в результате которых арендатор добровольно демонтировал самовольные постройки. 

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