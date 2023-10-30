Фонтан "Часы мира" на Манежной площади в Москве капитально отремонтируют

Специалисты обработают каркас стеклянного купола и заменят поврежденные элементы, рассказали в мэрии

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Проект капитального ремонта фонтана "Часы мира", расположенного на Манежной площади в Москве, одобрен. Планируется провести очистку купола, замену некоторых элементов сооружения и ремонт стальных конструкций, сообщается на сайте мэра столицы.

"Одобрен проект капитального ремонта фонтана "Часы мира" на Манежной площади. Специалисты очистят купол от загрязнений, заменят отдельные бронзово-алюминиевые элементы фонтана, а также проведут локальный ремонт стальных конструкций", - привели в тексте слова заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

В материале отмечается, что специалисты также обновят кольцевую площадку, остекление фриза и отлива купола, обработают каркас и ограждения прозрачным полиуретановым лаком.

"Кроме того, специалисты заменят поврежденные элементы, промоют скульптуру и отремонтируют чашу фонтана: стены, основание дна и покрытие из натурального камня", - процитировали в сообщении председателя Москомэкспертизы Анну Яковлеву.

Фонтан "Часы мира" был построен в 1997 году. Он представляет собой стеклянный купол с изображением карты Северного полушария, на котором расположена скульптура Георгия Победоносца.