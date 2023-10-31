31 октября, 19:09

Сорок социальных объектов построят в столичных кварталах реновации за три года

Программа реновации жилищного фонда Москвы утверждена в августе 2017 года

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сорок объектов различного социального назначения планируется построить на территории кварталов, формируемых в рамках программы реновации, до конца 2026 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В адресной инвестиционной программе зарезервирован необходимый объем средств для начала строительства новых объектов для кварталов реновации, которые будут раскрываться по мере развертывания строительства жилых домов", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что за три года планируется возвести 24 школы и детских сада, пять поликлиник, восемь спортивных сооружений, а также три административных здания.

Программа реновации жилищного фонда Москвы утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов, в которых проживает почти миллион москвичей. 

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