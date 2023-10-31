Почти 7 тыс. жителей ЮВАО получили квартиры по программе реновации за 9 месяцев 2023 года

Больше всего договоров на равнозначные квартиры заключено в Нижегородском районе

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Более 8,6 тыс. горожан получили письма с предложениями новых квартир по программе реновации в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) по итогам девяти месяцев 2023 года. Большая часть москвичей уже заключила договоры с городом и переехала в новостройки, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"Правообладателями современных квартир на юго-востоке столицы с января по сентябрь этого года уже стали около 6,7 тыс. человек. Больше всего договоров на равнозначные квартиры заключено в Нижегородском районе, там правообладателями жилья стали примерно 2,6 тыс. человек, в Выхино-Жулебине договоры заключены почти с двумя тысячами горожан, а в Лефортове - с 817 москвичами", - сказал Гаман, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в ведомстве, в конце сентября началось переселение жителей из семи старых домов в две новостройки округа. Квартиры здесь предложили более чем 1 тыс. москвичей.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что с начала текущего года по программе реновации в ЮВАО стартовало расселение 55 старых домов. Из освобожденных старых домов в округе 35 зданий демонтировано, на их месте появится жилье для последующего волнового переселения участников программы реновации, а также сопутствующая инфраструктура.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за девять месяцев этого года ключи от квартир получили 27,3 тыс. жителей столицы.

Программа была утверждена в 2017 году. За время ее реализации предстоит расселить 5 175 домов старого жилого фонда, в которых проживает около миллиона москвичей. В кварталах реновации появляются новые места для занятий спортом, прогулочные маршруты, детские площадки и благоустроенные скверы.