В Москве для участников программы реновации дом построят в Отрадном проезде

В комплексе запроектирована 251 квартира

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Жилой дом для переселения участников программы реновации построят на северо-востоке столицы, в районе Отрадное. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Проект предусматривает строительство трехсекционного жилого дома переменной этажности с подземной автостоянкой. Ожидается, что в 2026 году новостройка будет введена в эксплуатацию", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он уточнил, что дом построят по адресу: Отрадный пр-д, з/у 6.1 (к. 38). В комплексе запроектирована 251 квартира: однокомнатных - 72, двухкомнатных - 131 и трехкомнатных - 48. Две однокомнатные и две двухкомнатные квартиры адаптированы для маломобильных групп. Отделка жилых и нежилых помещений обещают выполнить в соответствии с требованиями, установленными соответствующим постановлением правительства Москвы.

"Конструктивное решение - монолит. При отделке жилого дома применяется система вентилируемого фасада с использованием фиброцементных плит. Будут установлены короба под кондиционеры. На первом этаже располагаются нежилые помещения, с дальнейшей возможностью размещения различных социальных объектов", - добавили в департаменте.

Также планируется благоустроить общественные пространства. Проектом предполагается размещение детских и спортивных площадок, мест для отдыха, а также разбивка газонов и цветников, высадка деревьев и кустарников.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. "Мы планомерно наращиваем темп реализации программы реновации. Сейчас в стадии строительства находятся 227 зданий площадью более 4 млн кв. м, проектируются 190 объектов на 3,8 млн "квадратов". В то же время демонтировано 307 старых домов", - резюмировал Загрутдинов.