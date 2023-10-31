Более 700 тыс. кв. м недвижимости сдали в эксплуатацию на западе Москвы с начала года

Объем недвижимости, получившей разрешения на строительство на западе столицы за три квартала, вырос на 70%

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Тридцать девять объектов недвижимости общей площадью 710 тыс. кв. м сдали в эксплуатацию в январе-сентябре 2023 года в Западном административном округе (ЗАО) столицы. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"За девять месяцев на территории ЗАО разрешение на ввод получили 10 домов. Их суммарная жилая площадь составила 343 тыс. кв. м. Половина новостроек возведена в рамках программы реновации для переселения москвичей в Можайском районе, Матвеевском, Солнцеве и Раменках. Кроме того, в округе активно развивали сопутствующую инфраструктуру - появились новые социальные, промышленные и другие важные для города объекты", - сказал Войстратенко, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Он уточнил, что с начала года на западе столицы сданы школа на 400 мест в районе Очаково-Матвеевское, общежитие МГИМО МИД России на Проспекте Вернадского, детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену на улице Юлиана Семенова и лабораторно-диагностический центр на улице Академика Анохина. В районе Внуково был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс "Пегас" с двумя бассейнами и тренажерным залом.

"После реконструкции введен в эксплуатацию завод хлебобулочных изделий в Ново-Переделкино. Площадь предприятия увеличилась в два раза. Это позволило организовать дополнительные производственные, инженерно-технические и складские помещения с автоматизированной системой хранения", - отметил Войстратенко.

Объем недвижимости, получившей разрешения на строительство на западе столицы за три квартала, вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 1,5 млн до 2,6 млн кв. м. В округе появится 100 новых объектов, в том числе 30 жилых домов, шесть детских садов, восемь школ и многофункциональный развлекательный центр.

Контроль за стройкой

"В общей сложности на контроле инспекторов Мосгосстройнадзора в Западном округе с начала года находилось 260 объектов. Их общая площадь составила более 10 млн кв. м. Инспекторы провели 395 проверок, в 104 из них приняли участие специалисты подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"). Они выполнили 960 лабораторно-инструментальных исследований", - добавили в пресс-службе.

Войстратенко подчеркнул, что по результатам проверок составлено более 1 тыс. протоколов на общую сумму штрафов свыше 106 млн рублей. За устранением каждого нарушения установлен строгий контроль. Кроме того, сотрудниками Комитета проведено 936 профилактических мероприятий, включающих консультации, профвизиты и выдачу предостережений.