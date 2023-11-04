На Арбате открылась фотовыставка "Знаковые места Москвы: прошлое, настоящее и будущее"

В экспозиции вошли изображения высотки на Котельнической набережной, здания Московского государственного университета, Останкинской и Шуховской башен, Московского зоопарка

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Фотовыставка "Знаковые места Москвы: прошлое, настоящее и будущее" открылась на Арбате в рамках акции "Ночь искусств", сообщается на сайте мэра столицы.

"Напротив дома 17 на улице Арбат открылась фотовыставка "Знаковые места Москвы: прошлое, настоящее и будущее", приуроченная к акции "Ночь искусств". Горожане могут познакомиться с памятниками архитектуры и зданиями-символами столицы. Организаторами выставки выступают столичный департамент культуры, Московская дирекция массовых мероприятий и Музей Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в экспозиции представлены изображения высотки на Котельнической набережной, здания Московского государственного университета, Останкинской и Шуховской башен, Московского зоопарка, Московского планетария и Большого московского цирка на проспекте Вернадского в трех видах: на архивных снимках, в будущем и на современных картах. Чтобы увидеть последние, надо перейти по QR-коду на стенде. Изображения из будущего создал искусственный интеллект под контролем специалистов - для каждого памятника архитектуры было получено несколько десятков вариантов изображений, лучшие из которых попали в экспозицию. Выставка будет открыта до 30 ноября.