Праздничные сюжеты покажут на экранах в московском транспорте

Увидеть тематический эфир можно будет в течение всех праздничных выходных

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Праздничные сюжеты ко Дню народного единства будут транслироваться на экранах в московском транспорте 4-6 ноября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы приготовили тематический эфир ко Дню народного единства. Как рассказал [заммэра столицы] Максим Ликсутов, праздничные сюжеты будут показывать на более чем 34 тыс. медиаэкранах в поездах метро, трамваях, автобусах и электробусах", - говорится в публикации.

Отмечается, что во время тематического эфира будет рассказано об истории появления Дня народного единства, об истории флага, герба и гимна РФ, освобождении Москвы от польских интервентов 4 ноября 1612 года, интересные факты о России.

"Вы узнаете больше о жителях России, ее языках и конфессиях. А еще вы сможете проверить свои знания в тестах об истории и географии России", - анонсировали в департаменте транспорта.

Увидеть тематический эфир можно будет в течение всех праздничных выходных.

"В честь Дня народного единства пассажиры смогут, например, увидеть кадры исторических мест Москвы, которые связаны с событиями 1612 года. Это памятник подвигу народных ополченцев под предводительством Минина и Пожарского, Собор Казанской иконы Божией Матери, Стела в честь 400-летия победы Народного ополчения", - добавил Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.