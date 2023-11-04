4 ноября, 13:40

В Москве разместили более 70 тыс. плакатов и наклеек об изменениях маршрутов транспорта

Вся информация также заранее передается в СМИ и собственные каналы связи

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Свыше 70 тыс. листовок, плакатов и наклеек с информацией об изменениях маршрутов наземного транспорта разместили на остановках в Москве с начала года, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

"Наша задача - своевременно рассказывать обо всех изменениях маршрутов наземного городского транспорта. Как рассказал [заммэра Москвы] Максим Ликсутов, с начала 2023 года на остановках разместили свыше 70 тыс. информационных носителей: плакатов, листовок и наклеек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вся информация также заранее передается в СМИ и собственные каналы связи. "Рекомендуем подписываться на телеграм-каналы "Дептранс Москвы" и "Дептранс.Оперативно", смотреть новости на Едином транспортном портале, сайте Мосгортранса, а также следить за порталами окружных управ и районных газет", - добавляется в сообщении. 

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