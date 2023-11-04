В Москве будут увеличивать число площадок "Ночи искусств"

Глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что подобные акции позволяют вовлечь всю культурную инфраструктуру города, которая активно развивается

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют в следующем году увеличивать количество площадок проведения культурной акции "Ночь искусств" из-за ее растущей популярности, сообщил журналистам руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин в Новом Манеже.

"Конечно, мы увеличим количество площадок. Очень приятно, что присоединяются площадки и городские, и федеральные, и частные. Это и большие пространства, как музей-заповедник "Царицыно", и новые открытые площадки, Театр эстрады, и Третьяковка", - сказал Фурсин.

По его словам, подобные акции - это возможность вовлечь всю культурную инфраструктуру города Москвы, которая активно развивается, чтобы каждый житель понимал, какие интересные объекты есть в городе.

Ранее Фурсин сообщил, что популярность "Ночи искусств" в Москве с каждым годом растет, гостями акции в этом году могут стать от 250 до 300 тыс. человек. Культурная акция "Ночь искусств" проходит в Москве в 11-й раз. Начиная с вечера и до поздней ночи жителей столицы ждут более 170 мероприятий, к участию подключились свыше 100 площадок в разных точках города, в том числе Театр эстрады, Государственный музей А. С. Пушкина, креативное пространство "Новый Манеж", музей-заповедник "Царицыно", Парк Горького, кинотеатры сети "Москино".