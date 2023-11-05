В столице реализовали 20 предложений участников проекта "Питомцы в Москве"

Так, для владельцев собак провели встречи с кинологами и ветеринарами, а площадки для выгула оснастили навесами от дождя и солнца

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Порядка 20 идей, предложенных жителям столицы в рамках проекта "Питомцы в Москве", реализовали с начала текущего года. Так, для владельцев собак провели встречи с кинологами и ветеринарами, а площадки для выгула оснастили навесами от дождя и солнца, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В столице реализовали 20 из 22 идей, которые отобрали по итогам проекта "Питомцы в Москве" на платформе "Город идей" в начале года. По предложениям жителей в 2023 году благоустроено 26 площадок для выгула собак. Их разделили на несколько функциональных зон. На территории для тренировок питомцев появилось износоустойчивое мягкое покрытие из каучуковой крошки, а на пространствах для свободного выгула - рулонный газон. Кроме того, на площадках сделали дополнительные входы и выходы, добавили комфортные места для отдыха и общения хозяев животных - удобные лавочки и навесы от дождя и солнца. Помимо этого, здесь появились информационные стенды и освещение", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что для владельцев собак организовали более 40 мероприятий - мастер-классов, встреч с кинологами и ветеринарами.

На территории парка "Яуза" создали одну из самых больших и удобных кинологических площадок в стране площадью более 1,3 га. Здесь жители могут дрессировать питомцев, а для проведения крупных спортивных соревнований есть большое поле и удобные трибуны на 170 человек. Еще две предложение в рамках проекта идеи - проведение районных выставок фото питомцев с хозяевами и оснащение площадок шумоизоляцией - реализуют до конца 2024 года.

Проект "Питомцы в Москве" проходил на платформе "Город идей" с 28 февраля по 6 марта. Жители столицы делились предложениями по развитию площадок для выгула собак и проведению мероприятий для их владельцев. Более 14,5 тыс. человек предложили 1 806 идей по развитию инфраструктуры для домашних животных.