В Москве разместили на указателях более 4 тыс. информационных полей с QR-кодами

При наведении камеры телефона на QR-код на экране появляется краткая биография героя или история памятного места, а также самый удобный маршрут к нему

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Свыше 4 тыс. информационных полей с QR-кодами нанесли на городские указатели в Москве на пути к историческим местам, связанным с героями Великой Отечественной войны, деятелями культуры и науки. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сохраняем историю с помощью современных технологий: в Москве больше 4 тыс. информационных полей с QR-кодами на городских указателях. Устанавливаем их на пути к историческим памятникам, мемориальным зданиям и к объектам, связанным с героями Великой Отечественной войны, выдающимися деятелями культуры и науки", - написал он в своем Telegram-канале.

Собянин добавил, что при наведении камеры телефона на QR-код на экране появляется краткая биография героя или история памятного места, а также самый удобный маршрут к нему.

"Мы начали размещать такие указатели три года назад - к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Продолжаем это делать и сегодня. В этом году, например, отметили объекты истории авиакосмической отрасли, а до конца года установим указатели, связанные с исследованиями Арктики", - добавил мэр.