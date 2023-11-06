На выставке-форуме "Россия" представят товары более чем 300 столичных брендов

Как уточнила глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Кристина Кострома, программа "Сделано в Москве" набирает популярность у производителей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Более 300 брендов от участников программы "Сделано в Москве" будет представлено на Международной выставке-форуме "Россия", который проходит на ВДНХ. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Более 300 брендов - участников программы "Сделано в Москве" представят свою продукцию на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Увидеть и приобрести товары столичных предпринимателей можно будет до 12 апреля 2024 года", - говорится в сообщении.

Как уточнила глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Кристина Кострома, программа "Сделано в Москве" набирает популярность у производителей, сегодня ее участниками стали уже более 4 тыс. брендов. С момента создания проекта в сентябре 2022 года они регулярно принимают участие в различных мероприятиях и маркетах. Международная выставка-форум дает возможность брендам представить свою продукцию широкой общественности, а москвичам - познакомиться с товарами локальных производителей.

В павильоне №33 на площади 200 кв. м работает флагманский маркет. Здесь представлена продукция 280 московских фирм в 15 категориях. Среди них книги, детские товары, ювелирные украшения, одежда, товары для дома и красоты, сувенирная продукция. Кроме того, в павильоне №33 открылся сувенирный магазин ВДНХ.

В павильоне №75 будет работать шоурум одежды и аксессуаров, а также маркет ремесленников, где гости смогут приобрести товары более чем 20 московских производителей. Здесь же будут продавать свою продукцию мастера из 89 регионов страны, добавляется в материале.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.