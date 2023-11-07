Павильоны ВДНХ представят свои программы в рамках выставки "Россия"

Среди них - объекты музейного города, новый павильон "Атом", выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан и другие объекты

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Павильоны ВДНХ представят свои тематические программы в рамках международной выставки "Россия". Гости увидят, как работают диспетчерские службы города, узнают об истории отечественного кинематографа, познакомятся с культурой соседних стран. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

"18 павильонов - резидентов ВДНХ представят тематические программы в рамках Международной выставки-форума "Россия". Среди них - объекты музейного города ВДНХ, новый павильон "Атом", выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан и другие объекты", - говорится в сообщении.

Так, в Музее городского хозяйства Москвы (павильон № 5) расскажут об особенностях работы коммунальных служб, системах и технологиях, помогающих поддерживать бесперебойное жизнеобеспечение города на всех направлениях - от тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения до реализации программы раздельного накопления отходов, цветочного оформления города и навигационной системы для пешеходов.

Музей кино приглашает посетителей на экспозицию "Лабиринт истории", которая рассказывает о развитии отечественного кинематографа с начала XX века до 1980-х годов. В Музее Востока (павильон № 13) открылась экспозиция "Россия. Ближе к Востоку", где представлено более 100 произведений современного искусства последней четверти XX - начала XXI века из коллекций Государственного музея Востока и его филиала в Майкопе (Республика Адыгея).

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.