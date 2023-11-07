Контакт-центр cтройкомплекса Москвы проанализировал 140 участков с начала года

Для получения услуги необходимо указать кадастровый номер земельного участка, ответ направляется в течение пяти рабочих дней на указанный адрес электронной почты

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Специалисты единого контактного центра (ЕКЦ) стройкомплекса Москвы за 10 месяцев 2023 года проанализировали 140 земельных участков, на которых граждане планировали возвести инвестиционные объекты. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"В ходе работы эксперты ЕКЦ выясняют предельные параметры разрешенного строительства, изучают находится ли земельный участок в зоне с особыми условиями использования, указывают реквизиты проекта планировки и межевания территории. Эти данные помогают скорректировать ситуацию и определить дальнейшие действия по реализации проекта", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он отметил, что есть спрос на получение такого анализа под индивидуальный запрос: за прошлый год контакт-центр подготовил 66 аналитических справок. Для получения услуги необходимо указать кадастровый номер земельного участка, ответ направляется в течение пяти рабочих дней на указанный адрес электронной почты.

"Обратиться в ЕКЦ можно по телефону: +7 (499) 401-01-01, операторы работают с понедельника по пятницу (с 8:00 до 20:00). Заявки от горожан принимают также по электронной почте: help@str.mos.ru, через электронную форму на сайте Стройкомплекса и на портале "СтроимПросто", - заключили в департаменте.