18 ноября, 14:41

Съезд с Северо-Восточной хорды на Открытое шоссе в Москве закроется с 25 ноября

Это связано с проведением строительных работ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Съезд с Северо-Восточной хорды на Открытое шоссе в Москве будет закрыт с 25 ноября текущего года до 31 августа следующего, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 25 ноября 2023 года до 31 августа 2024 года будет закрыт для проезда съезд с Северо-Восточной хорды (МСД) на Открытое шоссе. Это связано с проведением строительных работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, помимо этого, с 13 ноября 2023 года до 31 августа 2024 года на участках Открытого шоссе и Лосиноостровской улицы будут закрыты для движения одна или две полосы в зависимости от даты. Автомобилистам рекомендовали заранее планировать маршрут с учетом перекрытия. 

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