18 ноября, 15:19
Новый год и Рождество

Пользователи сервиса Russpass смогут узнать о событиях в зимние праздники

В специальном разделе есть семь тематических блоков, которые будут постоянно пополняться информацией

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Туристический сервис Russpass разместил информацию о мероприятиях и маршрутах в Москве в зимние праздники, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Специальный раздел поможет жителям и гостям столицы быть в курсе событий и распланировать свободное время в зимние праздники. В нем собраны предложения музеев, ресторанов, городские фестивали, тематические аудиоэкскурсии, зимние маршруты, концерты и другие мероприятия", - написал мэр.

Он отметил, что в разделе семь тематических блоков, которые будут постоянно пополняться информацией. Например, можно будет найти мероприятия для взрослых и детей, которые пройдут в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" и на Международной выставке-форуме "Россия". В разделах "Катки Москвы" и "Зима в парках" появятся график работы катков и их расположение, маршруты лыжных трасс и информация по событиям на открытом воздухе. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияНовый год и РождествоМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация