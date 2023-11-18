Пользователи сервиса Russpass смогут узнать о событиях в зимние праздники

В специальном разделе есть семь тематических блоков, которые будут постоянно пополняться информацией

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Туристический сервис Russpass разместил информацию о мероприятиях и маршрутах в Москве в зимние праздники, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Специальный раздел поможет жителям и гостям столицы быть в курсе событий и распланировать свободное время в зимние праздники. В нем собраны предложения музеев, ресторанов, городские фестивали, тематические аудиоэкскурсии, зимние маршруты, концерты и другие мероприятия", - написал мэр.

Он отметил, что в разделе семь тематических блоков, которые будут постоянно пополняться информацией. Например, можно будет найти мероприятия для взрослых и детей, которые пройдут в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" и на Международной выставке-форуме "Россия". В разделах "Катки Москвы" и "Зима в парках" появятся график работы катков и их расположение, маршруты лыжных трасс и информация по событиям на открытом воздухе.