На северо-западе Москвы более 7 тыс. человек получили новые квартиры по реновации

Мэр Сергей Собянин также подчеркнул, что в каждом столичном районе ведутся комплексные работы по обустройству, предусматривающие в том числе возведение социальных объектов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Свыше 7 тыс. москвичей получили новое жилье в рамках реализации программы реновации на северо-западе столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"На северо-западе столицы новые квартиры по программе реновации получили больше 7,3 тыс. человек. Только с начала года документы на жилье оформили около 720 москвичей", - написал он в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что в каждом столичном районе ведутся комплексные работы по обустройству, предусматривающие в том числе возведение социальных объектов. Так, в Покровском-Стрешневе появились два детских сада, ведется строительство двух школ. Новые объекты школьного и дошкольного образования также возводят в Куркине, Митине и других районах.