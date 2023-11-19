19 ноября, 12:11

На северо-западе Москвы более 7 тыс. человек получили новые квартиры по реновации

Мэр Сергей Собянин также подчеркнул, что в каждом столичном районе ведутся комплексные работы по обустройству, предусматривающие в том числе возведение социальных объектов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Свыше 7 тыс. москвичей получили новое жилье в рамках реализации программы реновации на северо-западе столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"На северо-западе столицы новые квартиры по программе реновации получили больше 7,3 тыс. человек. Только с начала года документы на жилье оформили около 720 москвичей", - написал он в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что в каждом столичном районе ведутся комплексные работы по обустройству, предусматривающие в том числе возведение социальных объектов. Так, в Покровском-Стрешневе появились два детских сада, ведется строительство двух школ. Новые объекты школьного и дошкольного образования также возводят в Куркине, Митине и других районах. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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