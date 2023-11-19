19 ноября, 15:10

В Москве 26 тыс. детей прошли тестирование на определение подходящего вида спорта

Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что записаться на тестирование можно на сайте mos.ru

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Бесплатное тестирование на выявление подходящего вида спорта прошли около 26 тыс. детей в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москве можно бесплатно определить, какой вид спорта подходит именно вашему ребенку. Эта уникальная методика рассчитана на детей от 5,5 до 12 лет. <...> За время работы программы "Помощь родителям в выборе вида спорта для детей" тестирование прошли почти 26 тыс. ребят", - написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что тестирование учитывает более 100 показателей, включая двигательные навыки, психическое и физиологическое состояние ребенка. В итоге родителям выдается рекомендация конкретных видов спорта и объяснение - почему.

Мэр уточнил, что записаться на тестирование можно на сайте mos.ru. Оно проходит по адресу: г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6. Для прохождения нужны справка от педиатра и спортивная форма. 

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