В Москве по программе капремонта обновили более 9 тыс. фасадов жилых домов

Для каждого типа фасада использовалась специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Ремонт более 9 тыс. фасадов жилых домов провели в Москве с 2015 года. Для каждого типа фасада использовалась специальная технология, позволяющая восстановить технические характеристики и внешний облик здания, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

"Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29 тыс. домов общей площадью свыше 290 млн кв. м. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту более 9 тыс. фасадов жилых домов", - привели в тексте слова заммэра столицы Петра Бирюкова.

Он отметил, что для каждого типа фасада использовалась специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания.

"При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы. После этого фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение цвета", - добавил Бирюков.

В пресс-службе подчеркнули, что ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет. При этом кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации - этот метод обработки защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.