В Москве под особый контроль взяли очистку транспортных объектов от снега

Также ведется очистка водоприемных колодцев от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Транспортные объекты находятся под особым контролем городских служб во время снегопада. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Повсеместно продолжаются работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств, погрузке и вывозу снега. Под особым контролем - пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в публикации.

Также ведется очистка водоприемных колодцев от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод.

"В течение всего светового дня очищали от снега и наледи скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков. Собранный снег оперативно вывозится на 56 круглосуточных снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тыс. кубометров снега в сутки", - заключили в комплексе городского хозяйства.