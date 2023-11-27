Зарядки начнут проводить на катке ВДНХ с 28 ноября

Во время занятий с участниками будут инструкторы и аниматоры

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Зарядки с опытными тренерами начнут проводить на катке ВДНХ 28 ноября. Присоединиться к ним можно будет каждый вторник и четверг, сообщили в пресс-службе выставки.

"Со стартом нового зимнего сезона 2023/24 на ВДНХ "Полет во времени" на катке для гостей стартуют спортивные активности. С 28 ноября всех желающих приглашают принять участие в зарядках. Они будут проходить по вторникам и четвергам с 11:30 до 12:30", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время занятий с участниками будут инструкторы и аниматоры. Присоединиться к тренировке может каждый желающий при посещении катка ВДНХ. Вход по билету.

"Время работы катка ВДНХ: со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00, по выходным и праздничным дням с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00", - добавили в пресс-службе.

Зимний сезон 2023/24 "Полет во времени" стартовал на ВДНХ 24 ноября с открытием катка на площади Промышленности. В этом сезоне каток на ВДНХ отмечает 10-летие, а темой сезона стало стремление к демонстрации достижений, мечтаниям и покорению новых высот.