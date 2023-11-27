Пробки в Москве после снегопада не превышают четырех баллов

Проезжая часть в городе преимущественно освобождена от снега, который собран вдоль тротуаров

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в понедельник достигла лишь 4 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Ситуация на пешеходных переходах осложнена работой коммунальных служб.

Так, проезжая часть в городе преимущественно освобождена от снега, который собран вдоль тротуаров. Коммунальщики повсеместно освобождают от сугробов пешеходные переходы и подходы к остановкам. При этом пока не вывезенные скопления снега местами затрудняют путь пешеходов. Кроме того, часть тротуаров занимают ограждения у домов, где днем велась очистка крыш.

По данным на 18:28, скорость автомобильного потока снижена на центральных улицах и набережных, проспекте Мира, Ленинском проспекте, шоссе Энтузиастов, Волоколамском, Варшавском, Ярославском и Ленинградском шоссе, нескольких других вылетных магистралях. Движение особенно затруднено по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам, а также северо-западе, западе и юге МКАД.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в столице после рекордных снегопадов потепление, но всю грядущую неделю снова будет идти снег. По его словам, погодные условия достаточно тяжелые, коммунальщики работают на пределе своих сил. Поэтому он принял решение привлечь еще около 10-12 тыс. сотрудников других служб, в том числе "Мосводоканала", "Мосгаза".