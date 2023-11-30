В Новой Москве заработал новый газорегуляторный пункт "Десна"

Он должен обеспечить увеличение объема подачи газа для перспективных потребителей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) запустили в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) новый газорегуляторный пункт (ГРП) "Десна", который должен обеспечить увеличение объема подачи газа для перспективных потребителей, а также повысить надежность газоснабжения округов. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В рамках программы развития системы газоснабжения ТиНАО построен и запущен в эксплуатацию газорегуляторный пункт "Десна" с пропускной способностью 100 тыс. кубометров в час. Реализация этого проекта оптимизирует структуру потоков газа на территории округов, так как объект располагается в непосредственной близости от центров спроса", - сказал Бирюков.

Заммэра заверил, что новый ГРП позволит обеспечить газификацию зоны градостроительной активности в пяти поселениях ТиНАО.

"Благодаря запуску газорегуляторного пункта появилась возможность вывести из эксплуатации прежний ГРП "Внуково Лес", который был построен в 1961 году и полностью выработал свой ресурс. В ходе строительства "Десны" проложили более 1 тыс. погонных метров подводящего газопровода высокого давления, обустроили всю необходимую инфраструктуру, обеспечили системы резервирования, на газопроводы установили запорные устройства с автоматической системой дистанционного управления", - добавил он.

Глава КГХ отметил, что ГРП "Десна" соответствует всем современным требованиям безопасности. По его словам, ГРП полностью автоматизирован, оснащен системами видеонаблюдения и охраны, контроля параметров работы технологического оборудования и дистанционного управления режимами газораспределения.