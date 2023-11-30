Строительство крытой ледовой арены завершают на территории Новой Москвы в Щербинке

Трехэтажный комплекс общей площадью 5,3 тыс. кв. м включает в себя каток для занятий хоккеем и фигурным катанием, спортивные и тренажерные залы, раздевалки и административные помещения

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Крытую ледовую арену возводят в городском округе Щербинка, в 50 м от нежилого здания на улице Новостроевская, дом 4. Работы завершены на 90%, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"К настоящему времени строительная готовность объекта - 90%. Завершается монтаж внутренних инженерных систем, внутренняя отделка и благоустройство территории", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он уточнил, что трехэтажный комплекс общей площадью 5,3 тыс. кв. м включает в себя каток для занятий хоккеем и фигурным катанием, спортивные и тренажерные залы, раздевалки и административные помещения. Проект реализуется за счет средств инвестора, по завершении строительства объект будет эксплуатироваться на коммерческой основе.