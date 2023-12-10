Сумма субсидии на покупку такси в Москве в 2023 году составит 450 млн рублей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Общая сумма субсидии на приобретение машин для таксомоторных компаний в Москве в этом году составит 450 млн рублей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 2012 года мы выдаем компаниям такси субсидии на приобретение автомобилей. В этом году общая сумма таких выплат составит 450 млн рублей, поддержку получают 55 компаний. Средства позволят сервисам компенсировать часть затрат при покупке более 8 тыс. автомобилей. Благодаря содействию города московское такси остается одним из самых доступных в мире", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Отмечается, что за 12 лет в рамках городской программы поддержки таксомоторных компаний на субсидирование выделили 2,25 млрд рублей, с помощью которых компенсирована часть затрат на покупку более 78 тыс. легковых такси. На сегодняшний день в Москве работают более 72 тыс. такси, большинство из них приобретены в лизинг.

"В этом году к нам поступило 128 заявок от таксомоторных компаний на выкуп из лизинга 17,5 тыс. автомобилей. Таксомоторные компании и предприниматели, которые подали заявки на новые автомобили с высоким экологическим классом, получили высокий балл при оценке. Чтобы эти компании смогли получить субсидию в полном объеме, мы увеличили ее размер на 225 млн рублей", - добавляется в сообщении.