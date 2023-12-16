На востоке Москвы более 16 тыс. человек получили жилье по реновации

Мэр Сергей Собянин отметил, что из них 4,8 тыс. человек заключили договоры на новые квартиры в 2023 году

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Обладателями жилья по программе реновации в Восточном округе Москвы стали свыше 16 тыс. человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"На востоке Москвы правообладателями жилья по программе реновации стали больше 16 тыс. горожан. Из них 4,8 тыс. человек заключили договоры на новые квартиры в этом году. В Восточном округе ввели в эксплуатацию 34 дома, еще 50 сейчас строим, а 41 новостройка проектируется", - написал он.

Мэр отметил, что также создается необходимая социальная инфраструктура, в частности, в Богородском и Преображенском возводятся учебные корпуса, каждый - на 400 мест. В Косино-Ухтомском планируют создать спортивную базу с физкультурно-оздоровительным комплексом, а в Северном Измайлове заканчивают спортивный центр с двумя взрослыми и детским бассейнами. В Перове завершили физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами и тренажерным залом.