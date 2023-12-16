На юге Москвы заработали четыре новые выделенные полосы

На улицах, где появились выделенки, проходят 15 маршрутов наземного городского транспорта

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Четыре новые выделенные полосы ввели в эксплуатацию на улицах на юге столицы, где проходят 15 маршрутов наземного транспорта, сообщается в Telegram-канале городского департамента транспорта.

"Мы ввели четыре новые выделенные полосы на юге столицы. Теперь автобусы и электробусы будут проезжать эти отрезки в 2-3 раза быстрее, а значит пассажиры будут экономить время в пути и на остановках. Аварийность на таких участках снижается в среднем на 25%", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Уточняется, что на улицах, где появились выделенки, проходят 15 маршрутов наземного городского транспорта. Ими ежедневно пользуются более 100 тыс. пассажиров.