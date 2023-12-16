Участки в районах Хорошевский, Щукино и Коньково в Москве реорганизуют по программе КРТ

На месте устаревших объектов нежилой застройки планируется возвести порядка 169 тыс. кв. м недвижимости и создать не менее 600 рабочих мест

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Три проекта комплексного развития территорий (КРТ) будут реализованы в районах Хорошевский, Щукино и Коньково в Москве, в результате появится не менее 600 новых рабочих мест, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы приняло решение о реализации трех проектов комплексного развития неэффективно используемых городских территорий. Постановления по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. На месте устаревших объектов нежилой застройки планируется возвести порядка 169 тыс. кв. м недвижимости и создать не менее 600 рабочих мест. Запланировано строительство объектов общественно-деловой, социальной и коммунальной инфраструктуры, а также жилья", - говорится в сообщении.

В частности, на территории части бывшей промзоны "Магистральные улицы" площадью 1,6 га в районе Хорошевский планируется возвести общественно-деловые объекты, включая офисные центры, отделения банков, магазины, кафе. А на участке нежилой застройки площадью 4,76 га на улице Рогова, вл. 22-24 в районе Щукино предполагается строительство общественно-деловых и других объектов, включая школу на 100 учеников и детский сад на 125 детей, а также дома для переселения жителей по программе реновации. Кроме того, на участке в 2,47 га на улицах Бутлерова, вл. 12 и Введенского, вл. 13 в районе Коньково также появятся дома по программе реновации.

Всего в Москве одобрено и реализуется 54 проекта комплексного развития территорий общей площадью свыше 707,5 га, в рамках которых планируется возвести более 13,2 млн кв. м недвижимости. В результате будет создано свыше 137 тыс. рабочих мест, добавили в пресс-службе.