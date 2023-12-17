Более 40 млн поездок совершили пассажиры на МЦД-3 с момента запуска

В настоящее время на линии насчитывается 38 станций

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Пассажирами третьего Московского диаметра (МЦД-3) с момента его запуска стали более 40 млн человек. В настоящее время на линии насчитывается 38 станций, в перспективе их количество увеличится еще на три остановочных пункта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Больше 40 млн поездок по МЦД-3 совершили пассажиры с момента его запуска. Самые популярные станции - Выхино, Зеленоград-Крюково, Химки, Люберцы, Электрозаводская", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Собянин рассказал, что диаметр Ленинградско-Казанский соединил Зеленоград и подмосковный город Раменское. У жителей столицы и Московской области появились новые прямые маршруты, а время на дорогу сократилось. Кроме того, для некоторых пассажиров снизилась стоимость проезда до 3,5 раз. Появились бесплатные пересадки на метро, МЦК и другие диаметры.

"Сейчас на линии 38 станций, в будущем заработают ещё три: Малино, Митьково и Рижская", - отметил мэр.