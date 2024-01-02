В метро и наземном транспорте Москвы покажут новогодние фильмы

В частности, пассажиры смогут посмотреть "Морозко", советские и российские мультфильмы,

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Новогодние фильмы и праздничные видеоролики будут показаны в метро и наземном транспорте Москвы на протяжении всех новогодних праздников, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Посмотреть новогодние фильмы можно не только дома или в кинотеатре, но и в московском транспорте. Все каникулы будем транслировать тематический эфир на более чем 34 тыс. медиаэкранах в метро и наземном транспорте", - говорится в сообщении.

В частности, пассажиры смогут посмотреть "Морозко", советские и российские мультфильмы, праздничные видеоролики от культурных учреждений столицы, кадры новогодней Москвы и графические поздравительные видеоролики.