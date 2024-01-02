В Москве на катке ВДНХ трижды пройдут ночные сеансы

Для посетителей будут работать кафе

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Каток на ВДНХ в Москве проведет в этом зимнем сезоне три ночных сеанса, которые продлятся до 02:00 мск, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"Полюбившиеся гостям катка на ВДНХ ночные катания продолжатся и в новом сезоне. Специальные сеансы пройдут в ночь с 6 на 7 и с 25 на 26 января, а также с 14 на 15 февраля с 23:30 до 02:00. Вход на лед из павильонов проката во время ночных сеансов будет прекращаться в 01:20", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью на катке для посетителей будут работать кафе.

В пресс-службе добавили, что зимнем сезоне 2023-2024 годов каток на ВДНХ отмечает свой юбилей в новой истории, после начала возрождения комплекса - ему исполняется 10 лет. В этом году площадка может одновременно принять 1,9 тыс. гостей, площадь ледового покрытия составляет 8,9 тыс. кв. м, ледовые дорожки проходят вблизи исторических павильонов №34 "Космос" и №26 "Транспорт СССР".