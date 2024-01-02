Около 30 библиотек планируют модернизировать в Москве в 2024 году

Всего же за время работы проекта "Московские библиоцентры" в порядок приведены 112 зданий

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Обновление инфраструктуры планируется провести в 28 столичных библиотеках в текущем году. Всего же за время работы проекта "Московские библиоцентры" в порядок приведены 112 зданий, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Рост популярности библиотек - результат проекта "Московские библиоцентры", запущенного в 2018 году. Его важнейшей составляющей является обновление инфраструктуры <...>. Эта работа будет продолжена и в 2024 году, в планах привести в порядок, отремонтировав еще 28 библиотек", - написал мэр, отметив, что в 2023 году комплексные ремонтные работы проведены в 23 помещениях библиотек, в них реализован принцип открытого пространства - приглянувшуюся книгу или журнал теперь можно взять со стеллажа самостоятельно. Всего к новому стандарту приведено уже 112 библиотек.

Собянин добавил, что в прошедшем году библиотеки выдали читателям более 10,9 млн изданий, самыми активными читателями стали москвичи в возрасте от 31 года до 55 лет. Особой популярностью у них пользовались: "Там, где раки поют" Делии Оуэнс, "Авиатор" Евгения Водолазкина и "Щегол" Донны Тартт. Среди детей самыми активными читателями библиотек стали школьники в возрасте от 10 до 14 лет. Чаще всего они отдавали предпочтение "Муму" и "Запискам охотника" Ивана Тургенева, "Левше" Николая Лескова, "Лошадиной фамилии" Антона Чехова, "Повестям Белкина" и "Пиковой даме" Александра Пушкина и "Прогулкам с Хару" Тосии Нисиды.

"Библиотеки тщательно следят за обновлением и пополнением фондов. Закупаемые книги должны соответствовать ряду критериев. Учитывается оригинальность и высокий художественный уровень текста. Особое внимание уделяют новинкам на русском языке, а также переизданиям - тем, что не публиковались много лет", - отметил Собянин, добавив, что важным критерием при выборе литературы является признание книги на литературных конкурсах и премиях.

Всего в 2023 году во взрослые и детские городские библиотеки столицы завезли порядка 389 тыс. изданий, размер фондов составил 15,4 млн изданий. Мэр добавил, что в прошлом году было оформлено 258 тыс. единых читательских билетов, что на 21% больше, чем в 2022 году.