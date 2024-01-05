В общественном транспорте Москвы в 2023 году выявили более 630 тыс. безбилетных пассажиров

Как сообщил столичный дептранс, это на 12% больше показателя 2022 года

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Свыше 630 тыс. пассажиров, не оплативших своевременно проезд в общественном транспорте Москвы, выявили контролеры в 2023 году. Это на 12% больше показателя 2022 года, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Более 630 тыс. безбилетников мы выявили в 2023 году. Это на 12% больше по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.

При этом в департаменте отметили, что рост числа выявленных нарушений связан с увеличением количества проверок. Всего в 2023 году контролеры проверили свыше 10 млн билетов - это на 3 млн больше, чем годом ранее. При этом, как сообщают в ведомстве, стало больше и добросовестных пассажиров.

"В среднем за месяц контролеры городского транспорта проверяют более 900 тыс. пассажиров. Благодаря такой работе пассажиры начинают ответственнее оплачивать проезд. Это позволяет нам развивать транспортную инфраструктуру, обновлять подвижной состав и улучшать пассажирские сервисы в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина", - привели в тексте слова заммэра столицы Максима Ликсутова.