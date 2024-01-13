Число маршрутов, на которые вышли электробусы в Москве, в 2023 году выросло в три раза

За 2023 год на них совершили свыше 6,8 млн поездок

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Электробусы вышли на 39 маршрутов в Москве за 2023 год, это в три раза больше по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"2023 год - рекордный по запуску электробусов в Москве. За год экологичный транспорт вышел на 39 маршрутов. Это в 3 раза больше, чем в 2022 году, и в более чем в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. Электробусы полностью заменили автобусы на 35 маршрутах, а еще на 4 стали работать вместе с автобусами. За 2023 год на них совершили свыше 6,8 млн поездок", - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Отмечается, что запуск электробусов на столичные маршруты позволяет снизить влияние городского транспорта на экологическую ситуацию, а также обеспечить еще больше пассажиров комфортным и современным транспортом рядом с домом.

"В 2018 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы начали развивать принципиально новый вид транспорта - электробус. Сегодня уже сложно представить себе город без них - синие электробусы стали одним из символов нашей столицы. В Москве уже порядка 120 городских маршрутов, на которых работают электробусы. За 2023 год на них совершили свыше 135 млн поездок. По крупнейшему в Европе контракту мы получаем электробусы только российского производства", - добавил Ликсутов.