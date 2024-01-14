В метро Москвы в 2024 году подготовят 50 собак-проводников

Московский метрополитен помогает Российской школе подготовки собак-проводников с 2014 года

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Еще 50 собак-проводников обучат для сопровождения слабовидящих и незрячих пассажиров в Московском метрополитене до конца года. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"60 собак-проводников подготовили в метро за прошлый год под контролем сотрудников ЦОМП (Центра обеспечения мобильности пассажиров), теперь их 350. Как отметил [заммэра столицы] Максим Ликсутов, в этом году обучение пройдут еще 50 животных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2014 года Московский метрополитен помогает Российской школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых (ВОС) тренировать помощников для сопровождения слабовидящих и незрячих пассажиров в метро. "За несколько занятий собаки привыкают к шуму и большому количеству людей. Их учат ориентироваться в метро, проходить через турникеты, спускаться и подниматься на эскалаторе, а еще подавать хозяину упавшие вещи", - добавили в департаменте.