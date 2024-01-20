В Москве начали тестировать новую модель светофоров с контурной подсветкой

Как сообщил заммэра Максим Ликсутов, устройство заметно издалека

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Новый вид светофоров с контурной подсветкой начали тестировать в Москве на пересечении Краснопресненской набережной и улицы 1905 года, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Тестируем новый вид светофоров на пересечении Краснопресненской набережной и улицы 1905 года. Устройство заметно издалека, в любую погоду и время суток. Это поможет водителю заранее увидеть сигнал и не допустить ошибки", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Он отметил, что если новый светофор покажет свою эффективность, эту модель установят и на других улицах. Она называется "Сириус" и отличается от привычного плоского светодиодного светофора контурной подсветкой по периметру, которая повторяет цвет горящего сигнала.