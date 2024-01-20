В Москве строят сразу 11 станций Троицкой линии метро

Мэр Сергей Собянин отметил, что таким образом Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа получат еще одну линию метро

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Сразу 11 станций строят на Троицкой линии Московского метрополитена. Станции находятся в разной степени готовности, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Строим сразу 11 станций Троицкой линии метро от "ЗИЛа" до "Коммунарки". Станции находятся в разной степени готовности - от выполнения монолитных работ до архитектурной отделки. Всего на ветке - от платформы МЦК "ЗИЛ" до города Троицк - будет 17 станций", - написал мэр.

Он отметил, что таким образом Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа получат еще одну линию метро, снизится нагрузка на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий. Рядом с новой веткой метро живут более 1,5 млн человек, для более 850 тыс. из них станции будут в пешей доступности.

"Первое время поезда будет обслуживать действующее электродепо БКЛ и строящееся сейчас на Сокольнической линии "Столбово". В будущем планируем построить для них депо "Троицкое" ("Летово")", - добавил Собянин.