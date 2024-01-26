В Москве с помощью нейросетей проанализировали более 11 млн лучевых исследований

Рентгенологам доступны уже 56 ИИ-сервисов по 29 клиническим направлениям, заявил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы, директор столичного Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Более 11 млн лучевых исследований было проанализировано в Москве с помощью искусственного интеллекта, на сегодняшний день рентгенологам доступны уже 56 ИИ-сервисов. Об этом в интервью ТАСС сообщил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы, директор столичного Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

"Алгоритмы работают в рамках научного эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в лучевую диагностику. Нейросети отмечают цветовыми подсказками области возможных патологий на медицинском изображении, производят измерения и составляют описание. Их использование сокращает время на интерпретацию диагностических исследований. Важным преимуществом компьютерного зрения является минимизация пропуска патологий на ранней стадии. С помощью алгоритмов искусственного интеллекта в Москве врачи уже проанализировали более 11 млн лучевых исследований", - сказал Васильев.

Он уточнил, что сегодня рентгенологам доступны уже 56 ИИ-сервисов по 29 клиническим направлениям. Все ИИ-решения, которые работают в системе здравоохранения Москвы, контролируют врачи и ученые. В рамках московского эксперимента специалистами осуществляется жесткий отбор и последующий контроль работы всех программных продуктов, которые находят признаки заболеваний на лучевых исследованиях пациентов. В случае некорректной работы любой сервис направляется на доработку. Тестирование и последующая доработка сервисов - один из основных этапов эксперимента.

"Если мы говорим о стране, то сегодня создается нормативно-правовая база для ИИ, и первым шагом в этом направлении стали разработанные экспертами Центра диагностики и телемедицины национальные стандарты - ГОСТы. Они регламентируют процессы технических и клинических испытаний ИИ в лучевой диагностике, после прохождения которых сервис ИИ получает регистрационное свидетельство, на основе которого может работать самостоятельно в любом медицинском учреждении", - добавил директор.

По его словам, специалисты предлагают не ограничиваться ГОСТами, а регламентировать методики и требования к клиническим испытаниям ИИ: какие данные, какого объема, методики, метрики и так далее.

"Нельзя допустить халатного отношения к этому вопросу. Важно регламентировать методики контроля качества работы программного обеспечения уже после государственной регистрации, а также - обновления регистрационного удостоверения по мере появления новых версий программного продукта. Безопасный ИИ в медицине - наш приоритет", - подчеркнул Васильев.