Эксперт: искусственный интеллект в лучевой диагностике в Москве не является заменой врача

На сегодняшний день одна из приоритетных задач госполитики в сфере здравоохранения - увеличение охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях раннего выявления хронических заболеваний, отметил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения Москвы, директор столичного Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Применение искусственного интеллекта в анализе лучевых исследований в Москве не является заменой врача, давая специалистам заниматься более сложными описаниями. Об этом в интервью ТАСС сообщил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения Москвы, директор столичного Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

"Автономный искусственный интеллект в лучевой диагностике - это не замена врача, это автоматизация отдельных функций и операционных процедур. Ведь речь идет о помощи врачу в рутинных процессах. Часто мы говорим о выгорании врачей-рентгенологов и уходе из профессии из-за потока утомительных, однообразных задач, таких как, например, описания "нормы". Именно эти действия мы и хотим передать искусственному интеллекту, чтобы врачи занимались более сложными, представляющими для них профессиональный интерес, описаниями", - сказал Васильев.

По его словам, на сегодняшний день одна из приоритетных задач государственной политики в сфере здравоохранения - увеличение охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях раннего выявления хронических заболеваний. Это такие исследования, как маммография, флюорография. Ежегодно в стране проводятся десятки миллионов данных исследований, и частота проведения их в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения РФ в течение последних нескольких лет непрерывно увеличивается.

"Безусловно, это требует весомых затрат системы здравоохранения. И здесь самый дорогой ресурс - человеческий. По обобщенным научным данным, выявляемость патологии обычно не превышает 1% на флюорографии, подавляющее большинство исследований - это норма. И получается, что огромное количество квалифицированных кадров задействованы в выполнении механической, простой задачи - описание нормы. Мы поняли, что в каком-то виде нужно идти к автоматизации этих процессов", - пояснил директор.

Он добавил, что для пациента изменится скорость получения результатов своего исследования. По прогнозам специалистов, описанное исследование будет возвращаться в личный кабинет пациента в случае нормы через пять минут. Автоматизация ускорит процесс описания профилактических исследований, а значит - сделает данную услугу доступнее для населения.